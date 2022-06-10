ЗМІ: Франція готова брати участь в операції розблокування порту Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Франція готова брати участь в операції з розблокування одеського морського порту. Ця операція має дозволити суднам заходити порт, "попри те, що море заміноване". Про це повідомило у п'ятницю BFM TV із посиланням на представника Єлисейського палацу, пише УНН.
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"Ми знаходимося у розпорядженні сторін, щоб організувати операцію, яка дозволила б отримати доступ до порту Одеси у повній безпеці, тобто щоб можна було проводити судна, незважаючи на те, що море заміноване", - сказали у президентській канцелярії.
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Російські судна заблокували доступ України до Чорного моря, зупинивши морський експорт основних продуктів, зокрема зерна, та посиливши глобальну продовольчу кризу. Москва заперечує відповідальність за руйнування, звинувативши Україну у відмові у розмінуванні, що захищає її гавані від можливих російських нападів.
На тлі дій кремля, напередодні президент України Володимир Зеленський закликав позбавити росію членства у ФАО.