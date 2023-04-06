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ЗМІ: ексгенерал СБУ Наумов з’явився у суді в Сербії

ЗМІ: ексгенерал СБУ Наумов з’явився у суді в Сербії

Київ • УНН

 • 940484 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова доставили до Вищого суду міста Ниш (Сербія), де заслуховують справу щодо ймовірного відмивання ним грошей. Під час засідання 6 квітня допитали батька Наумова, який пояснив, що знайдені під час арешту колишнього високопосадовця СБУ гроші були «сімейними». Про це повідомляють журналісти Балканської служби Радіо Свобода, передає УНН.

Деталі

На засіданні 6 квітня суд заслухав Олега Наумова – батька ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Він підтвердив версію захисту, що гроші, з якими затримали його сина під час арешту у Сербії, нібито належать родині.

Як повідомляють журналісти Балканської служби Радіо Свобода, Олег Наумов розповів, що 16 лютого минулого року нібито позичив гроші у свого бізнес-партнера, щоб відкрити телеканал.

«Я хотів відкрити новий канал і продати його кабельним операторам по всій Україні, тому мені потрібні були гроші. Я позичив їх у бізнес-партнера, зобов’язавшись повернути до кінця 2023 року», – розповів Олег Наумов.

Також, за його версією, в подальшому він відмовився від ідеї створювати телеканал через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, перевів гроші у Європу та, в подальшому, передав гроші своїй невістці – Анні Ревенко (раніше «Схеми» віднайшли низку майна, оформленого на неї та довели, що вона є наближеною особою Андрія Наумова – ред.), «щоб вона купила будинок у Туреччині, куди переїде вся родина». Водночас він заявив, що має намір повернути борг.

Безпосередньо на засідання ЗМІ не допустили. Жодних рішень суд не виніс, розгляд справи – продовжить у травні. Сам Андрій Наумов був помічений у коридорі суду з кайданками на руках.

Нагадаємо

Андрія Наумова заарештували 7 червня минулого року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДБР заявило, що продовжує процедуру екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова із Сербії

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