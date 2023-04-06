СМИ: экс-генерал СБУ Наумов появился в суде в Сербии

Детали

На заседании 6 апреля суд заслушал Олега Наумова – отца экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ. Он подтвердил версию защиты, что деньги, с которыми задержали его сына во время ареста в Сербии, якобы принадлежат семье.

Как сообщают журналисты Балканской службы Радио Свобода, Олег Наумов рассказал, что 16 февраля прошлого года якобы занял деньги у своего бизнес-партнера, чтобы открыть телеканал.

«Я хотел открыть новый канал и продать его кабельным операторам по всей Украине, поэтому мне нужны были деньги. Я одолжил их у бизнес-партнера, обязавшись вернуть до конца 2023 года», – рассказал Олег Наумов.

Также, по его версии, в дальнейшем он отказался от идеи создавать телеканал из-за полномасштабного вторжения россии в Украину, перевел деньги в Европу и, в дальнейшем, передал деньги своей невестке – Анне Ревенко (ранее «Схемы» нашли ряд имущества, оформленного на нее и доказали, что она является приближенным лицом Андрея Наумова – ред. ), «чтобы она купила дом в Турции, куда переедет вся семья». В то же время он заявил, что намерен вернуть долг.

Непосредственно на заседание СМИ не допустили. Никаких решений суд не вынес, рассмотрение дела – продолжит в мае. Сам Андрей Наумов был замечен в коридоре суда с наручниками на руках.

Напомним

Андрея Наумова арестовали 7 июня прошлого года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию.

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