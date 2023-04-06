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СМИ: экс-генерал СБУ Наумов появился в суде в Сербии

СМИ: экс-генерал СБУ Наумов появился в суде в Сербии

Киев • УНН

 • 940480 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова доставили в Высший суд города Ниш (Сербия), где заслушивают дело о вероятном отмывании им денег. Во время заседания 6 апреля допросили отца Наумова, который объяснил, что найденные во время ареста бывшего высокопоставленного чиновника СБУ деньги были «семейными». Об этом сообщают журналисты Балканской службы Радио Свобода, передает УНН.

Детали

На заседании 6 апреля суд заслушал Олега Наумова – отца экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ. Он подтвердил версию защиты, что деньги, с которыми задержали его сына во время ареста в Сербии, якобы принадлежат семье.

Как сообщают журналисты Балканской службы Радио Свобода, Олег Наумов рассказал, что 16 февраля прошлого года якобы занял деньги у своего бизнес-партнера, чтобы открыть телеканал.

«Я хотел открыть новый канал и продать его кабельным операторам по всей Украине, поэтому мне нужны были деньги. Я одолжил их у бизнес-партнера, обязавшись вернуть до конца 2023 года», – рассказал Олег Наумов.

Также, по его версии, в дальнейшем он отказался от идеи создавать телеканал из-за полномасштабного вторжения россии в Украину, перевел деньги в Европу и, в дальнейшем, передал деньги своей невестке – Анне Ревенко (ранее «Схемы» нашли ряд имущества, оформленного на нее и доказали, что она является приближенным лицом Андрея Наумова – ред. ), «чтобы она купила дом в Турции, куда переедет вся семья». В то же время он заявил, что намерен вернуть долг.

Непосредственно на заседание СМИ не допустили. Никаких решений суд не вынес, рассмотрение дела – продолжит в мае. Сам Андрей Наумов был замечен в коридоре суда с наручниками на руках.

Напомним

Андрея Наумова арестовали 7 июня прошлого года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию.

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