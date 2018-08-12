ЗМІ дізналися про 17 загиблих військових в Афганістані при атаці талібів на базу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. В Афганістані в північно-західній провінції Фарьяб при атаці бойовиків терористичної організації “Талібан” на військову базу загинули 17 військовослужбовців, 25 постраждали. Про це повідомили джерела місцевого телеканалу Tolo News, інформує УНН.
Як наголошується в повідомленні, бойовикам вдалося зайняти кілька військових баз в регіоні. Співрозмовник агентства повідомив, що солдати і офіцери всередині бази знаходяться в облозі, і якщо підкріплення не прибудуть вони всі загинуть.
Місцева влада звинуватила уряд Афганістану в халатності, а також заявили, що базу осаджують протягом декількох днів, і не дивлячись на всі заклики про допомогу, вони залишаються без відповіді. В адміністрації провінції відзначили, що на базі знаходиться багато обладнання, і якщо таліби візьмуть його, то будуть становити загрозу для північних територій. У Міноборони Афганістану підтвердили, що були зіткнення у бази, але не уточнили чи були втрати.
Агентство Al-Jazeera повідомляє, що протягом декількох днів тривають бої між бойовиками і збройними силами за місто Газні, яке знаходиться на південний захід від Кабула і через який проходить дорога на Кандагар. Як зазначає агентство, в результаті загинули десятки людей. Місцеві політики повідомили, що бойовики захопили більшу частину міста, в тому числі будинок уряду, поліцейський штаб і офіс, де розташовувалася розвідка. Штаб американських військових в Афганістані повідомив, що в неділю по місту було завдано чотири авіаудару, а в суботу — п’ять.
Як повідомляв УНН, в армії Чехії наказали знайти винних у смерті солдатів в Афганістані.