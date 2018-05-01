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ЗМІ: Дамаск і озброєна опозиція домовилися про виведення опозиційних бійців з Хомсу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Сирійська влада дійшли згоди з озброєною опозицією про виведення її формувань з північних околиць провінційного центру Хомс (165 км від Дамаска). Про це повідомило у вівторок сирійське державне агентство SANA, інформує УНН.

ЗМІ: Дамаск і озброєна опозиція домовилися про виведення опозиційних бійців з Хомсу

За його інформацією, збройні формування опозиції повинні протягом 48 годин здати сирійській армії важкі і середні озброєння, реактивні системи залпового вогню, бронетехніку і транспортні засоби. Також вони передадуть карти мінних полів і підземних ходів і вкажуть місцезнаходження складів з боєприпасами.

Формування утримують в своїх руках міста Растан, Талбісі і Ель-Хоула в радіусі 10-12 км від Хомса. За умовами угоди, вони повинні протягом трьох днів відкрити проїзд по заблокованій ними ділянці шосе Хомс — Хама і покинути південні околиці провінційного центру Хама (220 км від Дамаска).

Як повідомляв УНН, США не хочуть виводити війська з Сирії до політичного врегулювання конфлікту.

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