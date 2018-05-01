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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СМИ: Дамаск и вооруженная оппозиция договорились о выводе оппозиционных бойцов с Хомса

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Сирийские власти согласились с вооруженной оппозицией о выводе ее формирований с северных окраин провинциального центра Хомс (165 км от Дамаска). Об этом сообщил во вторник сирийское государственное агентство SANA, информирует УНН.

СМИ: Дамаск и вооруженная оппозиция договорились о выводе оппозиционных бойцов с Хомса

По его информации, вооруженные формирования оппозиции должны в течение 48 часов сдать сирийской армии тяжелые и средние вооружения, реактивные системы залпового огня, бронетехнику и транспортные средства. Также они передадут карты минных полей и подземных ходов и укажут местонахождение складов с боеприпасами.

Формирования удерживают в своих руках города Растан, Талбисе и Эль-Хоула в радиусе 10-12 км от Хомса. По условиям соглашения, они должны в течение трех дней открыть проезд по заблокированному ими участку шоссе Хомс — Хама и покинуть южные окраины провинциального центра Хама (220 км от Дамаска).

Как сообщал УНН, США не хотят выводить войска из Сирии до политического урегулированию конфликта.

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