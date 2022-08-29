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Злякалися вибухів: з Мелітополя посеред ночі евакуювали військовий шпиталь рашистів - мер

Київ • УНН

 • 351850 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Російські загарбники починають втікати з тимчасово зайнятого Мелітополя Запорізької області - цієї ночі евакуювали свій військовий шпиталь, повідомив мер міста Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

Злякалися вибухів: з Мелітополя посеред ночі евакуювали військовий шпиталь рашистів - мер

Цитата

"Сьогодні була чергова пекельна ніч в місті Мелітополі безпосередньо. Приблизно з 10-ої години вечора були чутні гучні вибухи та автоматні черги. Ще нам невідомо, що постраждало з ворожої техніки на території міста Мелитополя. Але вже відомо реакція рашистів на ці дії в місті Мелітополі. О 2-ій ночі повністю було евакуйовано військовий шпиталь рашистів, що знаходився поблизу нашого медичного містечка на території міста Мелитополя. Це підтверджує те, що вони починають втікати з нашого тимчасово окупованого міста", - зазначив Федоров.

Деталі

Мер Мелітополя зауважив, що окупанти "два тижні тому вони повивозили свої сім'ї". "Коли почалося повністю правий берег Дніпра для них почав бути недоступний через те, що мости в Херсоні вже були недоступні, непроїзні, вони почали з Мелітополя вивозити свої сім'ї", - вказав він.

"Будемо слідкувати далі за їх діями, щоб розуміти, що вони будуть робити далі", - зауважив Федоров.

Доповнення

У тимчасово окупованому Мелітополі вночі лунали потужні вибухи та автоматні черги.

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