Злякалися вибухів: з Мелітополя посеред ночі евакуювали військовий шпиталь рашистів - мер

Цитата

"Сьогодні була чергова пекельна ніч в місті Мелітополі безпосередньо. Приблизно з 10-ої години вечора були чутні гучні вибухи та автоматні черги. Ще нам невідомо, що постраждало з ворожої техніки на території міста Мелитополя. Але вже відомо реакція рашистів на ці дії в місті Мелітополі. О 2-ій ночі повністю було евакуйовано військовий шпиталь рашистів, що знаходився поблизу нашого медичного містечка на території міста Мелитополя. Це підтверджує те, що вони починають втікати з нашого тимчасово окупованого міста", - зазначив Федоров.

Деталі

Мер Мелітополя зауважив, що окупанти "два тижні тому вони повивозили свої сім'ї". "Коли почалося повністю правий берег Дніпра для них почав бути недоступний через те, що мости в Херсоні вже були недоступні, непроїзні, вони почали з Мелітополя вивозити свої сім'ї", - вказав він.

"Будемо слідкувати далі за їх діями, щоб розуміти, що вони будуть робити далі", - зауважив Федоров.

Доповнення

У тимчасово окупованому Мелітополі вночі лунали потужні вибухи та автоматні черги.