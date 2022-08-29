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Испугались взрывов: из Мелитополя посреди ночи эвакуировали военный госпиталь рашистов - мэр

Киев • УНН

 • 351850 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Российские захватчики начинают бежать из временно занятого Мелитополя Запорожской области – этой ночью эвакуировали свой военный госпиталь, сообщил мэр города Иван Федоров в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Испугались взрывов: из Мелитополя посреди ночи эвакуировали военный госпиталь рашистов - мэр

Цитата

"Сегодня была очередная адская ночь в городе Мелитополе непосредственно. Приблизительно с 10 часов вечера были слышны громкие взрывы и автоматные очереди. Еще нам неизвестно, что пострадало из вражеской техники на территории города Мелитополя. Но уже известна реакция рашистов на эти действия в городе Мелитополе. В 2 ночи полностью был эвакуирован военный госпиталь рашистов, находившийся вблизи нашего медицинского городка на территории города Мелитополя. Это подтверждает то, что они начинают бежать из нашего временно оккупированного города", - отметил Федоров.

Детали

Мэр Мелитополя заметил, что оккупанты "две недели назад они вывезли свои семьи". "Когда начался полностью правый берег Днепра, для них начал быть недоступен из-за того, что мосты в Херсоне уже были недоступны, непроездные, они начали из Мелитополя вывозить свои семьи", - указал он.

"Будем следить дальше за их действиями, чтобы понимать, что они будут делать дальше", – заметил Федоров.

Дополнение

Во временно оккупированном Мелитополе ночью раздавались мощные взрывы и автоматные очереди.

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