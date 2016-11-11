Злочинця, що вимагав 42 тис. доларів з підприємця, затримали на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На Полтавщині Служба безпеки України затримала злочинця, який вимагав 42 тис. доларів США з підприємця. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Так, раніше засудженого киянина, який намагався здерти з підприємця гроші, затримали співробітники СБУ в Полтавській області.
Злочинець на прізвисько “Дагестанець” прибув на Полтавщину у жовтні та через свої зв’язки вийшов на жертву — одного з місцевих підприємців. Комерсант “раптово” виявився винним рекетиру 42 тисячі доларів за нібито несвоєчасну оплату продукції, що була поставлена одеською фірмою, яка припинила своє існування ще на початку 2000-х років.
Правоохоронці затримали здирника під час отримання частини “боргу” у розмірі двох тисяч доларів США.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч.2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають слідчі дії.