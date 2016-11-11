Преступника, который требовал 42 тыс. долларов с предпринимателя, задержали в Полтавской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Полтавской области Служба безопасности Украины задержала преступника, который требовал 42 тыс. долларов США с предпринимателя. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Так, ранее судимого киевлянина, который пытался содрать с предпринимателя деньги, задержали сотрудники СБУ в Полтавской области.
Преступник по прозвищу "Дагестанец" прибыл в Полтавскую область в октябре и через свои связи вышел на жертву - одного из местных предпринимателей. Коммерсант "внезапно" оказался виновным рэкетирам 42 000 долларов за якобы несвоевременную оплату продукции, которая была поставлена одесской фирмой, которая прекратила свое существование еще в начале 2000-х годов.
Правоохранители задержали вымогателя при получении части "долга" в размере двух тысяч долларов США.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственные действия.