Зливи не вщухають місяць: проливні дощі та повені забрали життя ще 16 людей у Пакистані
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Внаслідок повені, спричиненої зливами в Пакистані, за останні 24 години загинуло щонайменше 16 людей, крім того, були змиті будинки, дороги та мости, а тисячі людей опинилися у скрутному становищі, передає УНН з посиланням на ВВС.
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Проливні дощі разом із раптовими повенями, що обрушилися на південний захід, північний схід та південь країни протягом останніх 24 годин, затопили великі ділянки землі та шосе у кількох районах, переважно у посушливій провінції Белуджистан.
Щонайменше семеро людей загинули внаслідок повені у віддаленому районі Мусакхель у Белуджистані у понеділок, стільки ж пропало безвісти.
Щонайменше дві греблі в регіоні вийшли з берегів, змивши ключовий сполучний міст та понад 100 будинків.
Рятувальники виловили чотири тіла з річки Хаб, ще двох було вбито внаслідок нещасних випадків, пов'язаних із дощем.
Підвищення рівня води в річці Інд затопило десятки сіл, змусивши людей рятуватися втечею.
Додамо
Метеорологічне управління Пакистану прогнозує більше дощів по всій країні до 18 серпня через нову дощову систему, яка потрапила до країни із сусідньої Індії, яка також сильно постраждала від злив і повеней.