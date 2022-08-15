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Ливни не утихают месяц: проливные дожди и наводнения унесли жизни еще 16 человек в Пакистане

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. В результате наводнения, вызванного ливнями в Пакистане, за последние 24 часа погибли по меньшей мере 16 человек, кроме того, были смыты дома, дороги и мосты, а тысячи человек оказались в затруднительном положении, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Ливни не утихают месяц: проливные дожди и наводнения унесли жизни еще 16 человек в Пакистане

Детали

Проливные дожди вместе с внезапными наводнениями, обрушившимися на юго-запад, северо-восток и юг страны за последние 24 часа, затопили большие участки земли и шоссе в нескольких районах, преимущественно в засушливой провинции Белуджистан.

По меньшей мере семь человек погибли в результате наводнения в отдаленном районе Мусакхель в Белуджистане в понедельник, столько же пропало без вести.

По меньшей мере, две дамбы в регионе вышли из берегов, смыв ключевой соединительный мост и более 100 домов.

Спасатели выловили четыре тела из реки Хаб, еще двое были убиты в результате несчастных случаев, связанных с дождем.

Повышение уровня воды в реке Инд затопило десятки деревень, заставив людей спасаться бегством.

Добавим

Метеорологическое управление Пакистана прогнозирует больше дождей по всей стране до 18 августа из-за новой дождевой системы, попавшей в страну из соседней Индии, которая также сильно пострадала от ливней и наводнений.

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