Зливи накрили китайські міста: постраждали вже три провінції

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Ряд китайських провінцій, включаючи Шаньдун, Гуйчжоу і Сичуань, постраждали від повеней і геологічних лих, викликаних проливними дощами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Як повідомили в Управлінні цивільної адміністрації провінції Шаньдун (східний китай-ред), за станом на 14:00 26 червня 91 тис. жителів шести міст цієї провінції виявилися у владі повеней, від яких також постраждали 6800 га сільгоспугідь і більше 500 будинків.

За повідомленням відомства цивільної адміністрації провінції Гуйчжоу (південно-західний Китай - ред), з першого травня по 26 червня під натиском проливних дощів опинилися 67 повітів провінції. Від водної стихії постраждали 815,5 тис. осіб і 31,9 тис. га сільгоспугідь, були зруйновані 456 будинків.

З 23 червня сильні дощі обрушилися на 15 міст провінції Сичуань (південно-західний Китай-ред), що призвело до геологічних лих. За повідомленням провінційного Управління земельних і природних ресурсів, до теперішнього часу 8824 людини були евакуйовані. Завдяки вжитим зусиллям і ефективним заходам щодо запобігання стихійних лих поранених і загиблих немає.

Як повідомляв УНН, сильні проливні дощі обрушилися на ряд китайських провінцій, в результаті чого постраждали десятки тисяч людей, також завдано великої економічної шкоди.

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