“Зливали” ворогу інформацію: російських колаборантів затримали у низці областей України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Служба безпеки України затримала російських колаборантів у низці областей України, які “зливали” ворогу інформацію щодо переміщення техніки ЗСУ та розташування військових частин. Про це УНН пише з посиланням на Telegram-канал відомства.
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Зокрема, упродовж доби 18 березня:
СБУ затримала на Рівненщині колаборанта та бойовика з терористичного угруповання "Сомалі".
Такоє спецпризначенці затримали чоловіка, який передав російським окупантам інформацію про переміщення техніки ЗСУ та розташування військових частин для нанесення авіаударів.
У Дніпропетровській області:
Служба безпеки викрила шахраїв, котрі виманювали гроші, призначені для оборони українських міст.
У Вінницькій області:
Бійці "Альфи" СБУ схопили бойовика так званої "ДНР", який "служив" сапером у терористичному угрупуванні "Сомалі".
У Києві:
СБУ затримала ще одного зрадника, який "зливав" бойовикам так званих "Л/ДНР" і російській армії дані про бійців і техніку ЗСУ.
В Одеській області:
Затримано мешканця, який збирав і передавав ворогу фотоматеріали з розташуванням та оснащенням блокпостів Тероборони.
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