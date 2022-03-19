"Сливали" врагу информацию: российских коллаборантов задержали в ряде областей Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Служба безопасности Украины задержала российских коллаборантов в ряде областей Украины, которые “сливали” врагу информацию о перемещении техники ВСУ и расположения воинских частей. Об этом УНН пишет со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Детали
В частности, в течение суток 18 марта:
СБУ задержала на Ровенщине коллаборанта и боевика из террористической группировки "Сомали".
Такое спецназовцы задержали мужчину, который передал российским оккупантам информацию о перемещении техники ВСУ и расположении воинских частей для нанесения авиаударов.
В Днепропетровской области:
Служба безопасности разоблачила мошенников, которые выманивали деньги, предназначенные для обороны украинских городов.
В Винницкой области:
Бойцы "Альфы" СБУ схватили боевика так называемой "ДНР", который "служил сапером в террористической группировке "Сомали".
В Киеве:
СБУ задержала еще одного предателя, который "сливал" боевикам так называемых "Л/ДНР" и российской армии данные о бойцах и технике ВСУ.
В Одесской области:
Задержан житель, который собирал и передавал врагу фотоматериалы с расположением и оснащением блокпостов Теробороны.
Добавим
В Мелитополе Запорожской области оккупанты распространяют фейки о намерениях ВСУ нанести ракетные удары кассетными бомбами по городу, сообщает Запорожская ОВА.