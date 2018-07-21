Злива в Чернігові затопила каналізаційну насосну станцію
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Після тривалої зливи у Чернігові затопило вулиці, а також — каналізаційну насосну станцію. Відповідні фото та відео публікують жителі міста у соцмережах, передає УНН.
Нічна злива затопила вулиці міста так, що деякі автівки стоять по капот у воді.
Окрім того, як повідомляє КП “Чернігівводоканал” на своїй сторінці у Facebook, після зливи затопило четверту каналізаційну насосну станцію, яка розташована на перехресті вулиці Кольцевої та проспекту Миру. Люди зі станції були евакуювані.
Зазначається, що у зв’язку із затопленням, буде проводитись відключення електроенергії та каналізації з району обласної неврологічної лікарні, обласного протитуберкульозного диспансеру, заводу автозапчастин і всього району ЗАЗу.
“Також буде обмежено водопостачання цього району, бо відводити каналізацію немає куди. І перші поверхи і приватні будинки можуть бути підтоплені каналізацією”, — повідомили у “Чернігівводоканал”.
Стан техніки на станції наразі невідомий, бо все затоплено.
Нагадаємо, 30 червня внаслідок інтенсивних опадів у Чернігові сталося підтоплення біля 90 приватних домоволодінь на близько 20 вулицях.