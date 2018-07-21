Ливень в Чернигове затопил канализационную насосную станцию
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. После длительного ливня в Чернигове затопило улицы, а также - канализационную насосную станцию. Соответствующие фото и видео публикуют жители города в соцсетях, передает УНН.
Ночной ливень затопил улицы города так, что некоторые машины стоят по капот в воде.
Кроме того, как сообщает КП "Черниговводоканал" на своей странице в Facebook, после ливня затопило четвертую канализационную насосную станцию, которая расположена на перекрестке улицы Кольцевая и проспекта Мира. Люди со станции были эвакуированы.
Отмечается, что в связи с затоплением будет проводиться отключения электроэнергии и канализации из района областной неврологической больницы, областного противотуберкулезного диспансера, завода автозапчастей и всего района ЗАЗа.
"Также будет ограничено водоснабжение этого района, поскольку отводить канализацию некуда. И первые этажи и частные дома могут быть подтоплены канализацией ", - сообщили в "Черниговводоканал".
Состояние техники на станции пока неизвестно, потому что все затоплено.
Напомним, 30 июня в результате интенсивных осадков в Чернигове произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20 улицах.