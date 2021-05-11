Зінченко виборов звання триразового чемпіона Англії

Деталі

“Червоним дияволам” необхідна була перемога аби залишити шанси на виграш в АПЛ. Проте клуб поступився з мінімальною різницею в один м’яч — 1:2. У “Лестера” відзначилися Томас і Сьюнджю, а за “МЮ” забивав Грінвуд.

Таким чином, за три гри до фінішу турніру “Манчестер Сіті” Олександра Зінченка випереджає в турнірній таблиці найближчих переслідувачів із “Манчестер Юнайтед” на 10 очок, що робить команду футболіста збірної України де-юре чемпіоном країни-2020/2021.

Для Зінченка цей титул став ювілейним, десятим у складі “Містян”. На його рахунку три перемоги в АПЛ, чотири — у Кубку Англійської ліги, дві — у Суперкубку Англії й одна — у Кубку Англії.

Доповнення

“Лестер” набрав 66 очок в 36-ти зіграних баталіях і займає третій рядок.