Зинченко получил звание трехкратного чемпиона Англии

Детали

“Красным дьяволам” необходима была победа, чтобы оставить шансы на выигрыш в АПЛ. Однако клуб уступил с минимальной разницей в один мяч — 1:2. У “Лестера” отличились Томас и Сьюнджю, а за “МЮ” забивал Гринвуд.

Таким образом, за три игры до финиша турнира “Манчестер Сити” Александра Зинченко опережает в турнирной таблице ближайших преследователей из “Манчестер Юнайтед” на 10 очков, что делает команду футболиста сборной Украины де-юре чемпионом страны 2020/2021.

Для Зинченко этот титул стал юбилейным, десятым в составе “Горожан”. На его счету три победы в АПЛ, четыре — в Кубке Английской лиги, две — в Суперкубке Англии и один — в Кубке Англии.

Дополнение

“Лестер” набрал 66 очков в 36-ти сыгранных баталиях и занимает третью строчку.