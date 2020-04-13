Зінченко і Коноплянка представлять збірну України в матчі з Польщею в "FIFA-20"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Футбольні збірні Польщі та України зійдуться в кіберфутбольному поєдинку у "FIFA-20", передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Честь "синьо-жовтих" захищатимуть топові півзахисники головної команди країни — Євген Коноплянка та Олександр Зінченко. Суперниками українських збірників будуть гравці польської команди Матеуш Кліх та Мацей Рибус.
Відзначимо, що протистояння відбудеться завтра о 20:00.
Зауважимо, що в цьому році Зінченко у складі збірної України здолав збірну Франції, яку представляв захисник "Манчестер Сіті" Менді.
Як повідомляв УНН, Зінченко дійшов до півфіналу альтернативного чемпіонату Європи з "FIFA-20".