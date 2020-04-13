Зинченко и Коноплянка будут представят сборную Украины в матче с Польшей в "FIFA-20"

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 55030 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 64492 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 78317 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 77205 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101814 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 83034 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102264 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105725 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130815 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130286 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Зинченко и Коноплянка будут представят сборную Украины в матче с Польшей в "FIFA-20"

Зинченко и Коноплянка будут представят сборную Украины в матче с Польшей в "FIFA-20"

Киев  •  УНН

 • 16718 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Футбольные сборные Польши и Украины сойдутся в киберфутбольному поединке в "FIFA-20", передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Честь "сине-желтых" будут защищать топовые полузащитники главной команды страны - Евгений Коноплянка и Александр Зинченко. Соперниками украинских сборников будут игроки польской команды Матеуш Клих и Мацей Рыбус.

Отметим, что противостояние состоится завтра в 20:00.

Заметим, что в этом году Зинченко в составе сборной Украины одолел сборную Франции, которую представлял защитник "Манчестер Сити" Мэнди.

Как сообщал УНН, Зинченко дошел до полуфинала альтернативного чемпионата Европы с "FIFA-20".

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