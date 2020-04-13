Зинченко и Коноплянка будут представят сборную Украины в матче с Польшей в "FIFA-20"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Футбольные сборные Польши и Украины сойдутся в киберфутбольному поединке в "FIFA-20", передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Честь "сине-желтых" будут защищать топовые полузащитники главной команды страны - Евгений Коноплянка и Александр Зинченко. Соперниками украинских сборников будут игроки польской команды Матеуш Клих и Мацей Рыбус.
Отметим, что противостояние состоится завтра в 20:00.
Заметим, что в этом году Зинченко в составе сборной Украины одолел сборную Франции, которую представлял защитник "Манчестер Сити" Мэнди.
Как сообщал УНН, Зинченко дошел до полуфинала альтернативного чемпионата Европы с "FIFA-20".