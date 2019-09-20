Зігріти країну: в Україну прибуло третє судно з вугіллям з Колумбії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Поки влада і енергокомпанії обговорюють готовність України до опалювального сезону, судно з 73 тис. тонн вугілля марки Г прибуло в порт "Південний" Одеської області. Нова партія дозволить ДТЕК продовжити накопичення вугілля на складах теплоелектростанцій, щоб взимку ТЕС стабільно забезпечували Україну світлом і теплом, передає УНН.
В даний час в порту "Південний" здійснюється розвантаження судна. Після чого вугілля відправиться на теплоелектростанції ДТЕК. Станом на 20 вересня запаси вугілля на станціях ДТЕК становлять 756 тис. тонн.
"Уже в жовтні енергосистему України чекають пікові навантаження, тому тепловій генерації необхідно буде працювати в посиленому режимі. Для успішного проходження опалювального сезону ми посилено нарощуємо запаси на складах. За 8 місяців наші шахтарі видобули майже 15 млн вугілля. Також ми законтрактували 388 тисяч тонн вугілля за кордоном. Ми хотіли купити вугілля на українській енергетичній біржі за ціною Роттердам +. Однак всі 12 сесій торгів закінчилися безрезультатно - постачальників із такою низькою ціною не виявилося. Ми продовжуємо робити максимум, щоб наші ТЕС були з вугіллям", - розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук.
Компанія всього законтрактувала п'ять балкерів з вугіллям з Колумбії. Три вже прибули в Україну, ще одне очікується наступного тижня, і останнє - в жовтні.
Разом з тим розвиток вітчизняної вуглевидобутку залишається основним завданням компанії. За вісім місяців 2019 року шахтарі ДТЕК Енерго видали на-гора 14,8 млн тонн газового вугілля.