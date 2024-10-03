З'явились перші супутникові фото аеродрому "Борисоглєбськ", який вночі атакували українські БПЛА
Київ • УНН
Супутникові знімки виявили сліди кількох пожеж на російському військовому аеродромі "Борисоглєбськ" після нічної атаки українських дронів. Удар був спрямований на склади з КАБами, стоянки літаків та місця зберігання пального.
Супутникові знімки російського військового аеродрому "борислоглєбск" свідчать, що на летовищі, яке вночі атакували українські дрони, було декілька пожеж. Про це пише "Радіо Свобода", передає УНН.
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Видання опублікувало перші супутникові знімки авіабази, зроблені після удару вранці 3 жовтня. На них видно кілька нових слідів пожежі в районі ЗПС, проте споруди виглядають непошкодженими.
Нагадаємо
В ніч на 3 жовтня дрони СБУ, а також ССО та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі "Борисоглєбськ" у воронезькій області рф.