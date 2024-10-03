Появились первые спутниковые фото аэродрома «Борисоглебск», который ночью атаковали украинские БПЛА

Спутниковые снимки российского военного аэродрома «борислоглебск» свидетельствуют, что на аэродроме, который ночью атаковали украинские дроны, было несколько пожаров. Об этом пишет «Радио Свобода», передает УНН.

Детали

Издание опубликовало первые спутниковые снимки авиабазы, сделанные после удара утром 3 октября. На них видно несколько новых следов пожара в районе ВПП, однако сооружения выглядят неповрежденными.

Напомним,

В ночь на 3 октября дроны СБУ, а также ССО и других Сил обороны атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного топлива на военном аэродроме «Борисоглебск» в воронежской области рф.