Появились первые спутниковые фото аэродрома «Борисоглебск», который ночью атаковали украинские БПЛА
Киев • УНН
Спутниковые снимки обнаружили следы нескольких пожаров на российском военном аэродроме «Борисоглебск» после ночной атаки украинских дронов. Удар был направлен на склады с КАБами, стоянки самолетов и места хранения горючего.
Спутниковые снимки российского военного аэродрома «борислоглебск» свидетельствуют, что на аэродроме, который ночью атаковали украинские дроны, было несколько пожаров. Об этом пишет «Радио Свобода», передает УНН.
Детали
Издание опубликовало первые спутниковые снимки авиабазы, сделанные после удара утром 3 октября. На них видно несколько новых следов пожара в районе ВПП, однако сооружения выглядят неповрежденными.
Напомним,
В ночь на 3 октября дроны СБУ, а также ССО и других Сил обороны атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного топлива на военном аэродроме «Борисоглебск» в воронежской области рф.