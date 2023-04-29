Зі збоями справились: у ПриватБанку заявили, що система вже працює
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Приватбанку заявили, що зі збоями справились і система працює, передає УНН.
Цитата
"...ми розуміємо всі недавні незручності. Зі збоями справились і система ПриватБанку працює", - повідомили на офіційній сторінку банку у Facebook.
Раніше
Як повідомляв УНН, користувачі повідомляли про збій при операціях з ПриватБанком. Як повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, клієнти monobank не можуть зняти готівку, переказати кошти на карту "Привату".
У ПриватБанку "Суспільному" повідомили, що розбираються з ситуацією. Прессекретар банку Олег Серга каже, що технічної проблеми з боку банку немає - попередньо, збій на стороні платіжних систем. Він додав, що термінали інших банків також працюють з перебоями.