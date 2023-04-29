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Со сбоями справились: в ПриватБанке заявили, что система уже работает

Киев • УНН

 • 500249 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Приватбанке заявили, что со сбоями справились и система работает, передает УНН.

Цитата

"...мы понимаем все недавние неудобства. Со сбоями справились и система ПриватБанка работает", - сообщили на официальной страницу банка в Facebook.

Ранее

Как сообщал УНН, пользователи сообщали о сбое при операциях с ПриватБанком. Как сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский, клиенты monobank не могут снять наличные, перевести средства на карту "Привата".

В ПриватБанке "Суспільному" сообщили, что разбираются с ситуацией. Пресс-секретарь банка Олег Серга говорит, что технической проблемы со стороны банка нет - предварительно, сбой на стороне платежных систем. Он добавил, что терминалы других банков также работают с перебоями. 

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