Журналісти знайшли главу енергетичного комітету ВР на люксовому курорті у Туреччині

Журналісти зняли відпочинок Геруса на одному з люксових курортів Туреччини - Amara Dolce Vita Kids Concept.

Готель має власний пляж і аквапарк, а також пропонує VIP-вілли з власним басейном, терасою, сауною, гардеробною кімнатою і окремою кімнатою для персоналу.

Журналісти дослідили, що 6 ночей відпочинку у такому готелі коштують близько 10 тис. євро. Сам Герус відповідати на запитання журналістів про вартість елітного відпочинку не захотів.

"Подивіться на сайті турагентства і побачите", - заявив він.

Згідно з вітчизняним законодавством, Герус зобов'язаний задекларувати видатки на дорогий відпочинок.

Нагадаємо, проти Геруса в Україні відкриті кримінальні провадження за фактом махінацій на енергоринку.