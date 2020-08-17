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19 березня, 18:42 • 39928 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 85954 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 92766 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113651 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120247 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117454 перегляди

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19 березня, 06:32 • 152772 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124749 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123888 перегляди

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Журналісти знайшли главу енергетичного комітету ВР на люксовому курорті у Туреччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Глава енергетичного комітету ВР, народний депутат Андрій Герус потрапив в об'єктив знімальної групи телеканалу "Україна 24", передає УНН.

Журналісти зняли відпочинок Геруса на одному з люксових курортів Туреччини - Amara Dolce Vita Kids Concept.

Готель має власний пляж і аквапарк, а також пропонує VIP-вілли з власним басейном, терасою, сауною, гардеробною кімнатою і окремою кімнатою для персоналу.

Журналісти дослідили, що 6 ночей відпочинку у такому готелі коштують близько 10 тис. євро. Сам Герус відповідати на запитання журналістів про вартість елітного відпочинку не захотів.

"Подивіться на сайті турагентства і побачите", - заявив він.

Згідно з вітчизняним законодавством, Герус зобов'язаний задекларувати видатки на дорогий відпочинок.

Нагадаємо, проти Геруса в Україні відкриті кримінальні провадження за фактом махінацій на енергоринку.

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