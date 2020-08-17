Журналісти знайшли главу енергетичного комітету ВР на люксовому курорті у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Глава енергетичного комітету ВР, народний депутат Андрій Герус потрапив в об'єктив знімальної групи телеканалу "Україна 24", передає УНН.
Журналісти зняли відпочинок Геруса на одному з люксових курортів Туреччини - Amara Dolce Vita Kids Concept.
Готель має власний пляж і аквапарк, а також пропонує VIP-вілли з власним басейном, терасою, сауною, гардеробною кімнатою і окремою кімнатою для персоналу.
Журналісти дослідили, що 6 ночей відпочинку у такому готелі коштують близько 10 тис. євро. Сам Герус відповідати на запитання журналістів про вартість елітного відпочинку не захотів.
"Подивіться на сайті турагентства і побачите", - заявив він.
Згідно з вітчизняним законодавством, Герус зобов'язаний задекларувати видатки на дорогий відпочинок.
Нагадаємо, проти Геруса в Україні відкриті кримінальні провадження за фактом махінацій на енергоринку.