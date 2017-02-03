Журналіст О.Дубинський знайшов незадекларовану квартиру нардепа від “БПП”

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59125 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 144527 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 140410 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 118729 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 130520 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84116 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92451 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98512 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89571 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 218783 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2м/с
32%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 40334 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 17773 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 17401 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 40460 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 18842 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 140410 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 218783 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369292 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 304893 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413308 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 9398 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30039 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27028 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 118729 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32214 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

Журналіст О.Дубинський знайшов незадекларовану квартиру нардепа від “БПП”

Київ • УНН

 • 10930 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Нардеп від “БПП” Олександр Третьяков не задекларував свою квартиру в Ізраїлі, вартістю 5,5 млн доларів. Про це повідомив журналіст Олександр Дубинський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Журналіст О.Дубинський знайшов незадекларовану квартиру нардепа від “БПП”

“Сергій Лещенко, я знайшов тобі приятеля для походів в НАБУ і ГПУ по „квартирним питанням“. Це теж депутат БПП Олександр Третьяков, який, судячи з переданих мені документів, міг не вказати у своїй електронній декларації квартири 1701-1702 по вулиці Ha-Yarhon, будинок 19 в Тель-Авіві, вартістю 5,5 млн доларів.

На ім’я Третьякова за даною адресою приходять рахунки від інтернет-провайдерів.

Не знаю, як у тебе, Серьоня, але утримання цієї квартири (комунальні послуги, паркінг) обходиться близько 2 тис. дол. на місяць або 24 тис. дол. на рік.

Сама ж квартира площею в 307 кв. метрів + два паркомісця і комора в 2011 році обійшлася покупцеві в 20,9 млн шекелів (близько 5,4 млн дол.). І ще близько 6,2 млн шекелів (приблизно 1,6 млн дол.) було витрачено на ремонт, купівлю меблів та сантехніки”, — написав він.

При цьому, за словами журналіста, купівлю цієї квартири для О.Третьякова здійснював у декілька траншей з офшорної компанії його бізнес-партнер, голова Святошинської райради столиці Володимир Каретко.

“Однак ні в його декларації, ні в декларації Третьякова інформації про цю офшорку і цієї нерухомості немає.

Зате з поштової скриньки Третьякова на пошту Каретка постійно пересилаються рахунки за обслуговування квартири ...

Звичайно, хатка може бути у Третьякова просто в користуванні. Однак цей факт теж потрібно вказувати в декларації. Благо, квартирою Третьяков користується, як мінімум, вже п’ять років з моменту покупки, що виникає з того ж рахунку за інтернет.

Якщо хтось захоче домогтися перевірки НАЗК по даній інформації, — додаю копії документів по цій „квартирі № 50 в будинку 302-біс“, які мені передали анонімні джерела”, — зазначив О.Дубинський.

Нагадаємо, раніше ЗМІ звинувачували О.Третьякова у лоббізмі інтересів оператора державних лотерей. Начебто саме для конкурентами проти всіх українських операторів державних лотерей ( окрім “УНЛ”) було введено обмежувальні санкції.

Як раніше повідомляв УНН, “УНЛ” запідозрили в організації азартних ігор під виглядом державних лотерей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,845.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.45