Журналіст О.Дубинський знайшов незадекларовану квартиру нардепа від “БПП”

“Сергій Лещенко, я знайшов тобі приятеля для походів в НАБУ і ГПУ по „квартирним питанням“. Це теж депутат БПП Олександр Третьяков, який, судячи з переданих мені документів, міг не вказати у своїй електронній декларації квартири 1701-1702 по вулиці Ha-Yarhon, будинок 19 в Тель-Авіві, вартістю 5,5 млн доларів.

На ім’я Третьякова за даною адресою приходять рахунки від інтернет-провайдерів.

Не знаю, як у тебе, Серьоня, але утримання цієї квартири (комунальні послуги, паркінг) обходиться близько 2 тис. дол. на місяць або 24 тис. дол. на рік.

Сама ж квартира площею в 307 кв. метрів + два паркомісця і комора в 2011 році обійшлася покупцеві в 20,9 млн шекелів (близько 5,4 млн дол.). І ще близько 6,2 млн шекелів (приблизно 1,6 млн дол.) було витрачено на ремонт, купівлю меблів та сантехніки”, — написав він.

При цьому, за словами журналіста, купівлю цієї квартири для О.Третьякова здійснював у декілька траншей з офшорної компанії його бізнес-партнер, голова Святошинської райради столиці Володимир Каретко.

“Однак ні в його декларації, ні в декларації Третьякова інформації про цю офшорку і цієї нерухомості немає.

Зате з поштової скриньки Третьякова на пошту Каретка постійно пересилаються рахунки за обслуговування квартири ...

Звичайно, хатка може бути у Третьякова просто в користуванні. Однак цей факт теж потрібно вказувати в декларації. Благо, квартирою Третьяков користується, як мінімум, вже п’ять років з моменту покупки, що виникає з того ж рахунку за інтернет.

Якщо хтось захоче домогтися перевірки НАЗК по даній інформації, — додаю копії документів по цій „квартирі № 50 в будинку 302-біс“, які мені передали анонімні джерела”, — зазначив О.Дубинський.

Нагадаємо, раніше ЗМІ звинувачували О.Третьякова у лоббізмі інтересів оператора державних лотерей. Начебто саме для конкурентами проти всіх українських операторів державних лотерей ( окрім “УНЛ”) було введено обмежувальні санкції.

Як раніше повідомляв УНН, “УНЛ” запідозрили в організації азартних ігор під виглядом державних лотерей.