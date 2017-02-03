Журналист А.Дубинский нашел незадекларированную квартиру нардепа от "БПП"

"Сергей Лещенко, я нашел тебе приятеля для походов в НАБУ и ГПУ по "квартирным вопросам". Это тоже депутат БПП Александр Третьяков, который, судя по переданным мне документам, мог не указать в своей электронной декларации квартиры 1701-1702 по улице Ha-Yarhon, дом 19 в Тель-Авиве, стоимостью 5,5 млн долларов.

На имя А.Третьякова по данному адресу приходят счета от интернет-провайдеров.

Не знаю, как у тебя, Сереня, но содержание этой квартиры (коммунальные услуги, паркинг) обходится около 2 тыс. долл. в месяц или 24 тыс. долл. в год.

Сама же квартира площадью в 307 кв. метров + два паркоместа и кладовая в 2011 году обошлась покупателю в 20,9 млн шекелей (около 5,4 млн долл.). И еще около 6,2 млн шекелей (примерно 1,6 млн долл.) было потрачено на ремонт, покупку мебели и сантехники", - написал он.

При этом, по словам журналиста, покупку этой квартиры для А.Третьякова осуществлял в несколько траншей с оффшорной компании его бизнес-партнер, глава Святошинского райсовета столицы Владимир Каретко.

"Однако ни в его декларации, ни в декларации Третьякова информации об этой офшорке и этой недвижимости нет.

Зато из почтового ящика Третьякова на почту Каретко постоянно пересылаются счета за обслуживание квартиры...

Конечно, домик может быть у Третьякова просто в пользовании. Однако этот факт тоже нужно указывать в декларации. Благо, квартирой Третьяков пользуется, как минимум, уже пять лет с момента покупки, что проистекает из того же счета за интернет.

Если кто-то захочет добиться проверки НАПК по данной информации, - добавляю копии документов по этой "квартире № 50 в доме 302-бис", которые мне передали анонимные источники", - отметил А.Дубинский.

Напомним, ранее СМИ обвиняли А.Третьякова в лоббировании интересов оператора государственных лотерей. Якобы именно для борьбы с конкурентами против всех украинских операторов государственных лотерей (кроме "УНЛ") были введены ограничительные санкции.

Как ранее сообщал УНН, "УНЛ" заподозрили в организации азартных игр под видом лотерей.