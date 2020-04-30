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Журналіст: комісія ВР з розслідування вибухів на військових складах намагається всіх обдурити

Журналіст: комісія ВР з розслідування вибухів на військових складах намагається всіх обдурити

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Звіт Тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування вибухів на військовий складах, у частині вибухів в Балаклії, не відповідає дійсності і будується на наспіх зліплених висновках харківських експертів. Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Юрій Бутусов, передає УНН.

Він звернувся до народних депутатів із заявою, що їх і весь народ намагається обдурити ТСК на чолі з нардепом Давидом Арахамією. Бутусов назвав звіт комісії про вибухи в Балаклії сфальсифікованим.

Він навів низку аргументів, які підтверджують, що звіт ТСК не відповідає дійсності.

"А зараз скажу тільки декілька фактів - ТСК, роблячи свої висновки, не заслухала керівництво Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та його директора (Олександра - ред.) Рувіна.

Не було заслухано жодного офіцера Головного ракетно-артилерійського управління Генштабу, включаючи його начальника на той момент В.Атаманюка (генерал-майор Володимир Атаманюк - ред.).

Не було заслухано навіть командира арсеналу.

Вони взяли наспіх зліплену версію харківського інституту, яка не витримує ніякої критики. І на її основі Арахамія написав абсолютно брехливий висновок.

Арахамія написав свій висновок, ніби експертиза Рувіна грунтувалася тільки на одній версії - атака з безпілотника, і заявив, що версія з безпілотником помилкова. Насправді, дані радара "Украероруху" в справі є, і їх ніхто не спростував і зі справи не викинув.

Комісія приховала від депутатів в своєму звіті, що 26 грудня 2015-го року на території арсеналу були скинуті 14 запалювальних мін-гранат ЗМГ, але тоді вибухам і пожежі вдалося запобігти", - написав журналіст.

Бутусов вважає, що комісія приховала, що противник атакував склад ЗСУ на південному напрямку, скинувши з безпілотника кумулятивні гранати.

"Більш того, версія з безпілотником не була єдиною. Розглядали і диверсію на арсеналі, і розглядали також пуск керованої ракети", - підкреслив журналіст.

Бутусов вважає, що на складі все ж була диверсія, але не тим способом, про який говорить ТСК ВР, а безпілотник противника міг здійснювати функції розвідки цілі.

Бутусов жорстко розкритикував запропоновану комісією версію і вважає, що Арахамія свідомо відводить від версії, яка пов'язана з можливими діями Російської Федерації.

"Якщо сьогодні цей дурний і негідний звіт буде проголосований, кожен, хто натисне кнопку, буде голосувати не за істину, а за зраду. А пан Арахамія, на мій погляд, який не провів як голова комісії належного розслідування, буде не гідний рукостискання поважаючого себе громадянина України", - вважає Бутусов.

Нагадаємо, що раніше Давид Арахамія представив короткий попередній звіт Тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування вибухів на військових арсеналах у період з 2014 по 2018 рік. Зокрема, йдеться про вибухи і пожежі на найбільшому арсеналі в Балаклії (Харківська область), який стався в березні 2017 року. В оприлюднених висновках Арахамія стверджує, що версія з безпілотниками не має під собою підстав, а вибухи спочатку були зроблені закладеними в землю вибуховими пристроями.

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