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Арахамія опублікував подробиці звіту ТСК щодо вибухів на складах боєприпасів: справу фальсифікує СБУ

Арахамія опублікував подробиці звіту ТСК щодо вибухів на складах боєприпасів: справу фальсифікує СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради відзвітувала щодо вибухів на складах боєприпасів. Документ присвячений вибухам у Балаклії, що відбулись на Харківщині весною 2017 року. Про це повідомив голова ТСК та лідер фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія у своєму Facebook, передає УНН.

Так, згідно зі звітом, версія атаки безпілотників РФ комісією відкидається.

“Всі ми пам’ятаємо версію про атаку російського безпілотника, яку активно підтримував тодішній Генпрокурор і Головний військовий прокурор. Ви здивуєтеся, але СБУ досі на ній наполягає... Але проти цієї версії свідчать два факти”, — написав Арахамія.

  • Експертиза встановила, що причиною одного з перших вибухів, з якого все почалося, був підрив спеціальних зарядів, які заздалегідь були закладені в землю. В результаті вибуху утворилась воронка, яка має величезні розміри (дивись фото). Водночас, після гасіння пожежі на території арсеналу виявлено до 10 аналогічних воронок, що свідчить про тотожний характер їх мінування.
  • Є матеріали слідства, які підтверджують, що в момент вибуху в районі Балаклії не було жодних літальних апаратів, а відомості Укравіаруху про прольот безпілотніка не витримують будь-якої перевірки та суперечать здоровому глузду.

    • “Тому ще 17 січня ТСК прийняла рішення звернутись до Офісу Генерального прокурора щодо передачі цієї справи для розслідування іншому органу слідства. Також Голові СБУ було направлено лист про те, що ТСК встановила розбіжності між версією старшого групи слідчих і реальними обставинами справи. Тобто по суті про фальсифікацію матеріалів кримінального провадження”, — зазначив Арахамія.

    Він додав, що звернення ТСК залишилися без уваги і в ОГП і в СБУ.

    “Розслідування кримінальної справи в Харківському управлінні СБУ фактично зупинилося. Тому Комісія прийняла рішення про призначення експертизи, яку провів Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса. Її результати показали, що “воронка в районі перших вибухів утворилась внаслідок фугасної дії направленого вибуху заглибленого в ґрунт заряду бризантної вибухової речовини, до складу якої входили тринітротолуол (тротил), гексоген, тетранітропентаеритрит (ТЕН), що є характерним для підривних зарядів кумулятивно-фугасного принципу дії”, — розповів голова ТСК.

    Так, судячи по розміру воронки, комісія постановила, що для цього в землю мало бути закладено два ряди кумулятивно-фугасних зарядів по п’ять штук у кожному. “Це приблизно 760 кілограм вибухівки, якщо везти мову про, наприклад, КФЗ-1. І таких воронок було до десяти”, — додав він.

    “Зрозуміло, що закласти стільки кумулятивно-фугасних зарядів неможливо так, щоб це ніхто не побачив. При цьому, їх встановлення потребує спеціальних знань та навичків. Це дає підстави припускати, що все робилося в умовах очевидності для військовослужбовців частини і не за один день. Але в матеріалах справи цього немає, а ті, хто вели розслідування, за дивним збігом обставин, після цього отримали підвищення по службі”, — зазначив Арахамія.

    Він додав, що до 1 травня згідно закону ТСК має надати повний звіт. "Але так як за цей час ми встигли повноцінно розслідувати вибухи лише на одному з 5 об’єктів і частково почали Калинівку, ми будемо наполягати на продовженні роботи ТСК ще на 6 місяців", - додав він.

    Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року у Раді утворили ТСК з питань розслідування пожеж на складах боєприпасів.

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