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Арахамия опубликовал подробности отчета ВСК по взрывам на складах боеприпасов: дело фальсифицирует СБУ

Арахамия опубликовал подробности отчета ВСК по взрывам на складах боеприпасов: дело фальсифицирует СБУ

Киев  •  УНН

 • 20347 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады отчиталась по взрывам на складах боеприпасов. Документ посвящен взрывам в Балаклее, которые произошли в Харьковской области весной 2017 года. Об этом сообщил председатель ВСК и лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем Facebook, передает УНН.

Так, согласно отчету, версия атаки беспилотников РФ комиссией отвергается.

“Все мы помним версию об атаке российского беспилотника, которую активно поддерживал тогдашний Генпрокурор и Главный военный прокурор. Вы удивитесь, но СБУ до сих пор на ней настаивает ... Но против этой версии свидетельствуют два факта”, — написал Арахамия.

  • Экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов, из-за которого все началось, был подрыв специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю. В результате взрыва образовалась воронка, которая имеет огромные размеры (см фото). В то же время, после тушения пожара на территории арсенала обнаружено до 10 аналогичных воронок, что свидетельствует про тождествененный характер их минирования.
  • Есть материалы следствия, которые подтверждают, что в момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а сведения “Укравіарух” о пролете безпилотника не выдерживают любой проверки и противоречат здравому смыслу.

    • “Поэтому еще 17 января ВСК приняла решение обратиться в Офис Генерального прокурора о передаче этого дела для расследования другому органу следствия. Также Председателю СБУ было направлено письмо о том, что ВСК установила разногласия между версией старшего группы следователей и реальными обстоятельствами дела. То есть по сути о фальсификации материалов уголовного производства”, — отметил Арахамия.

    Он добавил, что обращение ВСК остались без внимания и в ОГП и в СБУ.

    “Расследование уголовного дела в Харьковском управлении СБУ фактически остановилось. Поэтому Комиссия приняла решение о назначении экспертизы, которую провел Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз им. М. С. Бокариуса. Ее результаты показали, что “воронка в районе первых взрывов образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которой входили тринитротолуол (тротил), гексоген, Пентаэритриттетранитрат (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия”, — рассказал председатель ВСК.

    Так, судя по размеру воронки, комиссия постановила, что для этого в землю должны быть заложены два ряда кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук в каждом. “Это примерно 760 килограмм взрывчатки, если вести речь о, например, ТФО-1. И таких воронок было до десяти”, — добавил он.

    “Понятно, что заложить столько кумулятивно-фугасных зарядов невозможно так, чтобы это никто не увидел. При этом, их установка требует специальных знаний и навыков. Это дает основания предполагать, что все делалось в условиях очевидности для военнослужащих части и не за один день. Но в материалах дела этого нет, а те, кто вели расследование, по странному стечению обстоятельств, после этого получили повышение по службе”, — отметил Арахамия.

    Он добавил, что до 1 мая согласно закону ВСК должна предоставить полный отчет. “Но так как за это время мы успели полноценно расследовать взрывы лишь на одном из 5 объектов и частично начали Калиновку, мы будем настаивать на продолжении работы ВСК еще на 6 месяцев”, — добавил он.

    Напомним, в конце октября прошлого года в Раде образовали ВСК по вопросам расследования пожаров на складах боеприпасов.

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