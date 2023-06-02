Жорстка реакція на загибель людей біля укриття у Києві, ППО, фронт та звіт розвідки: Зеленський провів Ставку

ukru
29 березня, 17:57 • 274430 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 369282 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 304939 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 339835 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 304589 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 221804 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206317 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165309 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 537372 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175551 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
96 %
744 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

30 березня, 18:42 • 37261 перегляди
У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

30 березня, 19:00 • 28066 перегляди
"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

30 березня, 19:26 • 21054 перегляди
Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

30 березня, 19:48 • 15203 перегляди
Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

30 березня, 20:09 • 12068 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 394586 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 537371 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 570469 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 567446 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 467242 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205805 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 369279 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175728 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166580 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137448 перегляди
Актуальне
Жорстка реакція на загибель людей біля укриття у Києві, ППО, фронт та звіт розвідки: Зеленський провів Ставку

Жорстка реакція на загибель людей біля укриття у Києві, ППО, фронт та звіт розвідки: Зеленський провів Ставку

Київ • УНН

 • 1660670 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де учасники обговорили чотири питання, передає УНН.

Цитата

"Ставка. Жорстка реакція учасників засідання на загибель людей біля зачиненого бомбосховища. Доручив члену Cтавки, міністру Камишіну, провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва. Звіт – за десять днів. Іншому члену Ставки, міністру Клименку, – те саме по Україні", - написав Зеленський у соцмережах. 

"Питання друге. Комплексний розгляд стану нашої ППО. Її потреби для відбиття загроз із землі, з моря, з повітря", - зазначив Президент. З його слів, розглянуто шляхи вдосконалення з урахуванням наявних ресурсів, надходжень від партнерів та власного виробництва.

"Питання третє. Фронт. Без деталей. Питання четверте. Всеохопна доповідь розвідки щодо країн, які допомагають рф не просто обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет та дронів в умовах війни. Готуємо відповідні рішення", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянському районі люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці. Мер міста Віталій Кличко заявляв, що слідство встановлює, чи відчиненим було укриття.

За процесуального керівництва Деснянської районної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості з боку посадових осіб медичного закладу, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Мер міста Віталій Кличко вже заявив, що відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати. Він також додав, що всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені невідкладно.

Водночас у прокуратурі наполягають на необхідності проведення об’єктивного розслідування для визначення винних службових осіб.

Як стало відомо УНН, у двох департаментах Київської міської державної адміністрації проводилися слідчі дії.

У межах розслідування трагедії, коли через падіння уламків ворожої ракети загинули люди, які не змогли потрапити до укриття, затримано чотирьох осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.46
Bitcoin
$81,525.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,138.80
Ethereum
$1,798.76