Жорстка реакція на загибель людей біля укриття у Києві, ППО, фронт та звіт розвідки: Зеленський провів Ставку

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"Ставка. Жорстка реакція учасників засідання на загибель людей біля зачиненого бомбосховища. Доручив члену Cтавки, міністру Камишіну, провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва. Звіт – за десять днів. Іншому члену Ставки, міністру Клименку, – те саме по Україні", - написав Зеленський у соцмережах.

"Питання друге. Комплексний розгляд стану нашої ППО. Її потреби для відбиття загроз із землі, з моря, з повітря", - зазначив Президент. З його слів, розглянуто шляхи вдосконалення з урахуванням наявних ресурсів, надходжень від партнерів та власного виробництва.

"Питання третє. Фронт. Без деталей. Питання четверте. Всеохопна доповідь розвідки щодо країн, які допомагають рф не просто обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет та дронів в умовах війни. Готуємо відповідні рішення", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянському районі люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці. Мер міста Віталій Кличко заявляв, що слідство встановлює, чи відчиненим було укриття.

За процесуального керівництва Деснянської районної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості з боку посадових осіб медичного закладу, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Мер міста Віталій Кличко вже заявив, що відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати. Він також додав, що всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені невідкладно.

Водночас у прокуратурі наполягають на необхідності проведення об’єктивного розслідування для визначення винних службових осіб.

Як стало відомо УНН, у двох департаментах Київської міської державної адміністрації проводилися слідчі дії.

У межах розслідування трагедії, коли через падіння уламків ворожої ракети загинули люди, які не змогли потрапити до укриття, затримано чотирьох осіб.