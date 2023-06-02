Жесткая реакция на гибель людей возле укрытия в Киеве, ПВО, фронт и отчет разведки: Зеленский провел Ставку

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"Ставка. Жесткая реакция участников заседания на гибель людей возле закрытого бомбоубежища. Поручил члену Ставки, министру Камышину, провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева. Отчет – через десять дней. Другому члену Ставки, министру Клименко, – то же самое по Украине", - написал Зеленский в соцсетях.

"Вопрос второй. Комплексное рассмотрение состояния нашей ПВО. Ее потребности для отражения угроз с земли, с моря, с воздуха", - отметил Президент. По его словам, рассмотрены пути совершенствования с учетом имеющихся ресурсов, поступлений от партнеров и собственного производства.

"Вопрос третий. Фронт. Без деталей. Вопрос четвертый. Всеобъемлющий доклад разведки по странам, которые помогают рф не просто обходить санкции, но и наращивать производство ракет и дронов в условиях войны. Готовим соответствующие решения", - отметил Зеленский.

Напомним

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибли три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице. Мэр города Виталий Кличко заявлял, что следствие устанавливает, открытым ли было укрытие.

Под процессуальным руководством Деснянской районной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту служебной халатности со стороны должностных лиц медицинского учреждения, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Мэр города Виталий Кличко уже заявил, что ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, которые есть на карте города и должны работать. Он также добавил, что все решения относительно действий ответственных лиц будут приняты безотлагательно.

В то же время в прокуратуре настаивают на необходимости проведения объективного расследования для определения виновных должностных лиц.

Как стало известно УНН, в двух департаментах Киевской городской государственной администрации проводились следственные действия.

В рамках расследования трагедии, когда из-за падения обломков вражеской ракеты погибли люди, которые не смогли попасть в укрытие, задержаны четыре человека.