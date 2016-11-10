Жодних проблем з фінансуванням Дитячого Євробачення 2016 немає – Ю.Стець

"Жодних проблем у фінансуванні Дитячого Євробачення я не бачу. Це не те, на чому можна економити. Не може так бути, щоб були якісь проблеми з фінансуванням дитячого Євробачення", - заявив Ю.Стець.

Нагадаємо, Дитяче Євробачення пройде 20 листопада на Мальті у місті Валетта.

Як повідомляв УНН, Софія Роль стала переможницею національного відбору на Дитяче Євробачення-2016.