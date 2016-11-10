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15 марта, 19:03 • 111964 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157298 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132180 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125109 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109742 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103985 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100439 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Никаких проблем с финансированием Детского Евровидения 2016 нет, - Ю.Стець

Никаких проблем с финансированием Детского Евровидения 2016 нет, - Ю.Стець

Киев • УНН

 • 6966 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Министр информационной политики Юрий Стець заверил, что в Украине нет никаких проблем с финансированием Детского Евровидения. Об этом он сообщил во время брифинга, передает УНН.

"Никаких проблем в финансировании Детского Евровидения я не вижу. Это не то, на чем можно экономить. Не может так быть, чтобы были какие-то проблемы с финансированием детского Евровидения", - заявил Ю.Стець.

Напомним, Детское Евровидение пройдет 20 ноября на Мальте в городе Валетта.

Как сообщал УНН, София Роль стала победительницей национального отбора на Детское Евровидение-2016.

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