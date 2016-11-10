Никаких проблем с финансированием Детского Евровидения 2016 нет, - Ю.Стець
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Министр информационной политики Юрий Стець заверил, что в Украине нет никаких проблем с финансированием Детского Евровидения. Об этом он сообщил во время брифинга, передает УНН.
"Никаких проблем в финансировании Детского Евровидения я не вижу. Это не то, на чем можно экономить. Не может так быть, чтобы были какие-то проблемы с финансированием детского Евровидения", - заявил Ю.Стець.
Напомним, Детское Евровидение пройдет 20 ноября на Мальте в городе Валетта.
Как сообщал УНН, София Роль стала победительницей национального отбора на Детское Евровидение-2016.