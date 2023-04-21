Жодних фруктів, шинка – розкіш: ціни на продукти в Угорщині зросли найбільше в ЄС

Деталі

Ціни на продукти харчування різко зросли в Європі останніми місяцями, підскочивши на 19,6% у березні порівняно з минулим роком, і стали основним фактором інфляції, оскільки вартість енергії впала. Але в Угорщині ціни на продукти харчування за рік зросли більш ніж на 45%, за даними Євростату, що набагато перевищує, наприклад показник у Словаччині, що становить трохи більше ніж 29%.

Такий стрибок цін сильно вдарив по споживачах в країні, змушуючи їх змінювати продукти харчування, які вони купують, та їхню кількість, яку вони можуть собі дозволити, а також змушуючи підприємства переосмислювати те, що вони пропонують на продаж.

«Звички безперечно змінилися, тому люди дійсно думають про те, що купують. Ми майже дійшли до того, що ковбаса та шинка вважаються предметами розкоші», — сказала Сільвія Букта, менеджер м'ясної крамниці в Будапешті.

«Ми також повинні купувати менше, тому що ціни дорожчі, і ми знаємо, що покупців не так багато, тому ми безперечно робимо покупки ретельніше».

Деякі види продуктів харчування в Угорщині подорожчали майже вдвічі за останній рік. Основні харчові продукти, такі як яйця, молоко, олія та хліб, коштують на 72-80% дорожче, що б'є по гаманцю в країні, де середня чиста заробітна плата становить понад 900 доларів на місяць.

«У той час як більшість європейських економік стикаються з аналогічними труднощами, війна в Україні підживлює кризу вартості життя, неефективність угорського сільського господарства та харчової промисловості, а також історична девальвація форинту зробили крайню інфляцію в країні гірше, ніж деінде в ЄС», - сказав Пітер Віровач, головний економіст ING в Угорщині.

«Всюди були посухи, скрізь зросли ціни на енергоносії, скрізь зросли витрати на постачальників», - сказав він.

Щоб звести кінці з кінцями, не тільки фермери, а й ресторани, пекарні та інші підприємства підняли ціни для клієнтів та змінили перелік асортименту, щоб уникнути найдорожчих інгредієнтів.

Кафе Csiga, ресторан і бар на площі в центрі Будапешта, прибрало з меню гамбургери та картоплю фрі наприкінці минулого року через різке зростання цін на такі інгредієнти, як м'ясо та олію, сказав генеральний менеджер.

«Сировина (ціна) різко зросла. Деякі позиції подорожчали майже на 100%», - сказав він. «Овочі, особливо в зимовий період, а також деякі види м'яса та м'ясних продуктів неймовірно подорожчали».

Це призвело до того, що загальний рівень інфляції в Угорщині зріс до 25,6%, що є найвищим показником у ЄС.

Хоча Угорщина є великим виробником пшениці, кукурудзи, олійних культур та м'яса, згідно з дослідженням, проведеним Національним управлінням безпеки харчових ланцюжків у 2022 році, близько 30% продуктів харчування у її продуктових мережах імпортуються.

Торік угорський форинт ослаб більш ніж на 40% по відношенню до долара США і більш ніж на 20% по відношенню до євро, внаслідок чого вартість імпорту — і, отже, готові ціни — набагато вища.

«Це просто означає додаткові витрати для постачальників, які вони намагаються перекласти на споживачів», — сказав економіст.

Додамо

Угорщина, Польща, Словаччина та Болгарія нещодавно заборонили імпорт зерна з України через надлишок, який, за їхніми словами, завдає шкоди місцевим фермерам і може призвести до зростання продовольчої інфляції.