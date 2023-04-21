Никаких фруктов, ветчина - роскошь: цены на продукты в Венгрии выросли больше всего в ЕС

Детали

Цены на продукты питания резко выросли в Европе в последние месяцы, подскочив на 19,6% в марте по сравнению с прошлым годом, и стали основным фактором инфляции, поскольку стоимость энергии упала. Но в Венгрии цены на продукты питания за год выросли более чем на 45%, по данным Евростата, что намного превышает, например показатель в Словакии, составляющий чуть более чем 29%.

Такой скачок цен сильно ударил по потребителям в стране, заставляя их менять продукты питания, которые они покупают, и их количество, которое они могут себе позволить, а также заставляя предприятия переосмысливать то, что они предлагают на продажу.

«Привычки определенно изменились, поэтому люди действительно думают о том, что они покупают. Мы почти дошли до того, что колбаса и ветчина считаются предметами роскоши», — сказала Сильвия Букта, менеджер мясного магазина в Будапеште.

«Мы также должны покупать меньше, потому что цены дороже, и мы знаем, что покупателей не так много, поэтому мы определенно делаем покупки более тщательно».

Некоторые виды продуктов питания в Венгрии подорожали почти вдвое за последний год. Основные продукты питания, такие как яйца, молоко, масло и хлеб, стоят на 72-80% дороже, что бьет по кошельку в стране, где средняя чистая заработная плата составляет более 900 долларов в месяц.

«В то время как большинство европейских экономик сталкиваются с аналогичными трудностями, война в Украине подпитывает кризис стоимости жизни, неэффективность венгерского сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также историческая девальвация форинта сделали крайнюю инфляцию в стране хуже, чем где-либо в ЕС», - сказал Питер Вировач, главный экономист ING в Венгрии.

«Повсюду были засухи, везде выросли цены на энергоносители, везде выросли расходы на поставщиков», - сказал он.

Чтобы свести концы с концами, не только фермеры, но и рестораны, пекарни и другие предприятия подняли цены для клиентов и изменили перечень ассортимента, чтобы избежать самых дорогих ингредиентов.

Кафе Csiga, ресторан и бар на площади в центре Будапешта, убрало из меню гамбургеры и картофель фри в конце прошлого года из-за резкого роста цен на такие ингредиенты, как мясо и масло, сказал генеральный менеджер.

«Сырье (цена) резко возросла. Некоторые позиции подорожали почти на 100%», - сказал он. «Овощи, особенно в зимний период, а также некоторые виды мяса и мясных продуктов невероятно подорожали».

Это привело к тому, что общий уровень инфляции в Венгрии вырос до 25,6%, что является самым высоким показателем в ЕС.

Хотя Венгрия является крупным производителем пшеницы, кукурузы, масличных культур и мяса, согласно исследованию, проведенному Национальным управлением безопасности пищевых цепочек в 2022 году, около 30% продуктов питания в ее продуктовых сетях импортируются.

В прошлом году венгерский форинт ослаб более чем на 40% по отношению к доллару США и более чем на 20% по отношению к евро, в результате чего стоимость импорта — и, следовательно, готовые цены — намного выше.

«Это просто означает дополнительные расходы для поставщиков, которые они пытаются переложить на потребителей», — сказал экономист.

Добавим

Венгрия, Польша, Словакия и Болгария недавно запретили импорт зерна из Украины из-за избытка, который, по их словам, наносит ущерб местным фермерам и может привести к росту продовольственной инфляции.