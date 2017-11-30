Жоден співробітник НАБУ не буде затриманий після інциденту з ДМС - Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Жоден співробітник Національного антикорупційного бюро України не буде затриманий після пропозиції хабаря чиновниці Державної міграційної служби. Про це під час брифінгу повідомив голова НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
"Ні один співробітник бюро затриманий не буде", - заявив Ситник.
За словами Ситника, доказам, які були забрані НАБУ буде надана процесуальна оцінка.
"Я сподіваюсь, що вони будуть прийняті. Зараз треба показати, чи було порушення", - зазначив Ситник.
Нагадаємо, агента НАБУ затримали при передачі хабаря заступнику голови ДМС.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України незаконно втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро.