Жоден співробітник НАБУ не буде затриманий після інциденту з ДМС - Ситник

"Ні один співробітник бюро затриманий не буде", - заявив Ситник.

За словами Ситника, доказам, які були забрані НАБУ буде надана процесуальна оцінка.

"Я сподіваюсь, що вони будуть прийняті. Зараз треба показати, чи було порушення", - зазначив Ситник.

Нагадаємо, агента НАБУ затримали при передачі хабаря заступнику голови ДМС.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України незаконно втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро.