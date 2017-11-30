Ни один сотрудник НАБУ не будет задержан после инцидента с ГМС - Ситник

"Ни один сотрудник бюро не будет задержан", - заявил Ситник.

По словам Ситника, доказательствам, которые были взяты НАБУ будет предоставлена ​​процессуальная оценка.

"Я надеюсь, что они будут приняты. Сейчас надо показать, было ли нарушение", - отметил глава Бюро.

Напомним, агента НАБУ задержали при передаче взятки заместителю председателя ГТС.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины незаконно вмешались в спецоперации Национального антикоррупционного бюро.