Ни один сотрудник НАБУ не будет задержан после инцидента с ГМС - Ситник
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Ни один сотрудник Национального антикоррупционного бюро Украины не будет задержан после предложения взятки чиновнице Государственной миграционной службы. Об этом во время брифинга сообщил председатель НАБУ Артем Ситник, передает корреспондент УНН.
"Ни один сотрудник бюро не будет задержан", - заявил Ситник.
По словам Ситника, доказательствам, которые были взяты НАБУ будет предоставлена процессуальная оценка.
"Я надеюсь, что они будут приняты. Сейчас надо показать, было ли нарушение", - отметил глава Бюро.
Напомним, агента НАБУ задержали при передаче взятки заместителю председателя ГТС.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины незаконно вмешались в спецоперации Национального антикоррупционного бюро.