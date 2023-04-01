Жоден із тих, хто допомагає терористам, не уникне відповідальності: Зеленський про нові санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Жоден із тих, хто допомагає терористам, працює на них, постачає або виробляє зброю для терору, – жоден не уникне відповідальності. Так Президент України Володимир Зеленський прокоментував нові санкції проти колаборантів, посадовців рф та компаній російського ВПК, передає УНН.
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"Підписав два укази щодо санкцій проти тих, хто працює на російську агресію. Це посадовці держави-агресора, її ВПК – сотні компаній. Та колаборанти. Йдеться про більш ніж 650 нових санкційних осіб.
РНБО продовжить цю роботу. І жоден із тих, хто допомагає терористам, працює на них, постачає або виробляє зброю для терору, – жоден не уникне відповідальності", - зазначив Зеленський.
Додамо
За його словами, блокування спільників терору, ізоляція держави-терориста, її поразка і судові процеси – це те, що очікує всіх, хто розпочав і веде війну проти України та міжнародного порядку.
"Слава всім, хто зараз у бою! Вічна пам’ять усім – дорослим і дітям, – чиї життя забрав терор росії! Слава Україні!" - резюмува Зеленський.
Нагадаємо
Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 квітня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Ним введено санкції проти декількох українців та понад 230 росіян.
Під санкціями опинилися також 154 компанії з рф иа одна з окупованого Мелітополя.
Окрім того, іншим указом Зеленський ввів в дію санкції проти 33 росіян та 225 російських компаній.