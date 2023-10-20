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Жнива-2023: намолотили майже 58 млн тонн нового врожаю, на Запоріжжі завершили збір зерна

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. В Україні зібрано вже 57,6 млн тонн нового врожаю, аграрії Запоріжжя завершили збір зернових, повідомили в Мінагрополітики, пише УНН.

Жнива-2023: намолотили майже 58 млн тонн нового врожаю, на Запоріжжі завершили збір зерна

Деталі

"57,6 млн тонн зернових та олійних культур вже намолотили українські аграрії", - ідеться у повідомленні

Як зазначається, збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 8 275,3 тис. га при врожайності 47,4 ц/га, намолочено 39 228,2 тис. тонн зерна в тому числі:

  • пшениці обмолочено 4 694,5 тис. га (врожайність – 47,6 ц/га), намолочено 22 359 тис. тонн;
  • кукурудзи обмолочено 1 376,7 тис. га (врожайність – 67,4 ц/га), намолочено 9 282 тис. тонн;
  • ячменю обмолочено 1 504,5 тис. га (врожайність – 39,0 ц/га), намолочено 5 863 тис. тонн;
  • гороху обмолочено 154,4 тис. га (врожайність – 25,7 ц/га), намолочено 396,8 тис. тонн;
  • гречки обмолочено 136,6 тис. га (врожайність – 14,9 ц/га), намолочено 203,6 тис. тонн;
  • проса обмолочено 77,4 тис. га (врожайність – 21,0 ц/га), намолочено 162,4 тис. тонн;
  • інших зернових та зернобобових культур обмолочено 331,2 тис. га, намолочено 961,6 тис. тонн.

Сільгосптоваровиробники Київщини, Кіровоградщини, Миколаївщини, Полтавщини, Сумщини, Черкащини та Хмельниччини, як повідомляється, намолотили більше ніж 2 млн тонн зерна у кожній області. На Одещині, Вінниччині, Дніпропетровщині – більше ніж по 3 млн тонн. Запорізька область завершила збір зернових культур.

Збір олійних культур проведено на площі 7 395 тис. га, намолочено 18 457 тис. тонн, а саме:

  • соняшника обмолочено на площі 4 357,5 тис. га (врожайність – 23,4 ц/га), намолочено 10 211 тис. тонн насіння;
  • сої проведено на площі 1 641,4 тис. га, (врожайність – 25,8 ц/га), намолочено 4 241 тис. тонн;
  • ріпаку обмолочено на площі 1 396 тис. га, (врожайність – 28,7 ц/га), намолочено 4 005 тис. тонн насіння.

Цукрових буряків викопано на площі 125,3 тис. га, накопано 5 912 тис. тонн солодких коренів при врожайності 471,9 ц/га.

Нагадаємо

Експорт зерна цього жовтня на 55% менший за торішній.

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