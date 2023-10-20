Жатва-2023: намолотили почти 58 млн тонн нового урожая, на Запорожье завершили сбор зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В Украине собрано уже 57,6 млн тонн нового урожая, аграрии Запорожья завершили сбор зерновых, сообщили в Минагрополитики, пишет УНН.
Детали
"57,6 млн тонн зерновых и масличных культур уже намолотили украинские аграрии", - говорится в сообщении
Как отмечается, сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 8 275,3 тыс. га при урожайности 47,4 ц/га, намолочено 39 228,2 тыс. тонн зерна в том числе:
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- пшеницы обмолочено 4 694,5 тыс. га (урожайность – 47,6 ц/га), намолочено 22 359 тыс. тонн;
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- кукурузы обмолочено 1 376,7 тыс. га (урожайность – 67,4 ц/га), намолочено 9 282 тыс. тонн;
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- ячменя обмолочено 1 504,5 тыс. га (урожайность – 39,0 ц/га), намолочено 5 863 тыс. тонн;
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- гороха обмолочено 154,4 тыс. га (урожайность – 25,7 ц/га), намолочено 396,8 тыс. тонн;
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- гречихи обмолочено 136,6 тыс. га (урожайность – 14,9 ц/га), намолочено 203,6 тыс. тонн;
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- проса обмолочено 77,4 тыс. га (урожайность – 21,0 ц/га), намолочено 162,4 тыс. тонн;
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- других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 331,2 тыс. га, намолочено 961,6 тыс. тонн.
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Сельхозтоваропроизводители Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Хмельницкой областей, как сообщается, намолотили более 2 млн тонн зерна в каждой области. В Одесской, Винницкой, Днепропетровской областях – более чем по 3 млн тонн. Запорожская область завершила сбор зерновых культур.
Сбор масличных культур проведен на площади 7 395 тыс. га, намолочено 18 457 тыс. тонн, а именно:
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- подсолнечника обмолочено на площади 4 357,5 тыс. га (урожайность – 23,4 ц/га), намолочено 10 211 тыс. тонн семян;
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- сои проведено на площади 1 641,4 тыс. га, (урожайность – 25,8 ц/га), намолочено 4 241 тыс. тонн;
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- рапса обмолочено на площади 1 396 тыс. га, (урожайность – 28,7 ц/га), намолочено 4 005 тыс. тонн семян.
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Сахарная свекла выкопана на площади 125,3 тыс. га, накопано 5 912 тыс. тонн сладких корней при урожайности 471,9 ц/га.
Напомним
Экспорт зерна в этом октябре на 55% меньше прошлогоднего.