Експорт зерна цього жовтня на 55% менший за торішній
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. З початку поточного маркетингового року, який розпочався 1 липня, Україна відправила на експорт 8 млн тонн зерна. З них у жовтні - майже 1,27 млн тонн зерна, що на 55,3% менше проти аналогічного періоду минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінагрополітики.
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За наведеними даними, станом на 20 жовтня, у 2023/24 маркетинговому році Україна експортувала 8,02 млн тонн зернових і зернобобових культур. Це на 30,4% менше, ніж на аналогічну дату 2022/23 МР.
При цьому у жовтні експортовано 1,267 млн тонн зерна, що на 55,3% менше, ніж за той же період торік.
Зокрема у 2023/24 МР на експорт вже відправлено:
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- пшениці - 4,069 млн тонн;
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- ячменю - 656 тис. тонн;
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- жита - 0,8 тис. тонн;
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- кукурудзи - 3,175 млн тонн.
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Експорт борошна становив 40,3 тис. тонн.
Нагадаємо
У серпні у Мінагрополітики повідомляли, що врожай зернових та олійних культур цього року очікується на рівні 76,7 млн тонн, що на 5% більше, ніж торік.