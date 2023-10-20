Экспорт зерна в этом октябре на 55% меньше прошлогоднего
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. С начала текущего маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт 8 млн тонн зерна. Из них в октябре - почти 1,27 млн тонн зерна, что на 55,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минагрополитики.
Детали
По приведенным данным, по состоянию на 20 октября, в 2023/24 маркетинговом году Украина экспортировала 8,02 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 30,4% меньше, чем на аналогичную дату 2022/23 МГ.
При этом в октябре экспортировано 1,267 млн тонн зерна, что на 55,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.
В частности в 2023/24 МГ на экспорт уже отправлено:
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- пшеницы - 4,069 млн тонн;
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- ячменя - 656 тыс. тонн;
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- ржи - 0,8 тыс. тонн;
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- кукурузы - 3,175 млн тонн.
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Экспорт муки составил 40,3 тыс. тонн.
Напомним
В августе в Минагрополитики сообщали, что урожай зерновых и масличных культур в этом году ожидается на уровне 76,7 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.