Жителя Рубіжного судитимуть за сприяння терористам "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. На Тернопільщині завершено досудове розслідування стосовно жителя Рубіжного за фактом сприяння діяльності терористичної організації “Луганська народна республіка”. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області.
Встановлено, що у 2014 році 52-річний чоловік почав співпрацювати з терористами, збираючи дані щодо місць дислокації, маршрутів пересування та чисельності підрозділів і військової техніки Збройних Сил України та інших військових формувань.
Інформатор передавав вказані дані телефоном одному з учасників “Народної міліції “ЛНР” під час перебування у Рубіжному та інших населених пунктах Луганської області.
Наразі обвинувальний акт за ч.1 ст.258-3 (сприяння діяльності терористичній організації) КК україни стосовно інформатора бойовиків прокуратурою затверджено та спрямовано до суду.
Чоловіку загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.