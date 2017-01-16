Жителя Рубежного будут судить за содействие террористам "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Тернопольской области завершено досудебное расследование в отношении жителя Рубежного по факту содействия деятельности террористической организации "Луганская народная республика". Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области.
Установлено, что в 2014 году 52-летний мужчина начал сотрудничать с террористами, собирая данные о местах дислокации, маршрутах передвижения и численности подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.
Информатор передавал указанные данные по телефону одному из участников "Народной милиции "ЛНР" во время пребывания в Рубежном и других населенных пунктах Луганской области.
Обвинительный акт по ч.1 ст.258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины в отношении информатора боевиков прокуратурой утвержден и направлен в суд.
Мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.