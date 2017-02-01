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Жителя Рівненщини затримали за побиття працівниці прокуратури

Жителя Рівненщини затримали за побиття працівниці прокуратури

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Правоохоронці затримали жителя Рівненщини, який завдав тілесних ушкоджень 28-річній працівниці прокуратури. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Рівненської області.

Так, зазначається, що 47-річний чоловік, який є учасником кримінального провадження, перебуваючи у приміщенні прокуратури Рівненської області, під час розмови із 28-річною працівницею-прокурором почав поводити себе нахабно та, застосовуючи ненормативну лексику, заподіяв їй тілесні ушкодження.

“Чоловік умисно та цинічно наніс один удар жінці в область грудної клітки, від чого остання впала, вдарившись головою, та втратила свідомість. Жінку відразу доставлено до медичного закладу, де діагностовано закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої м’яких тканин”, — повідомили у прес-службі.

Чоловік відразу відмовився давати пояснення правоохоронцям, зіславшись на різке погіршення свого здоров’я, заперечуючи свою причетність до побиття жінки, злякавшись відповідальності за скоєне.

Слідчим поліції громадянин затриманий в порядку ст. 208 КПК України, наразі готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину та клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Прокуратура Рівненської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного під час виконання ним службових обов’язків (за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України). Чоловіку загрожує покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

Як повідомляв УНН, прокуратура відкрила провадження щодо поліцейських, які через відеозапис побили чоловіка.

Українські Національні Новини

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