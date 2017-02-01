Жителя Ровенской области задержали за избиение сотрудницы прокуратуры
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Правоохранители задержали жителя Ровенской области, который нанес телесные повреждения 28-летней работнице прокуратуры. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.
Так, отмечается, что 47-летний мужчина, который является участником уголовного судопроизводства, находясь в помещении прокуратуры Ровенской области, во время разговора с 28-летней работницей-прокурором начал вести себя нагло и, применяя ненормативную лексику, причинил ей телесные повреждения.
"Мужчина умышленно и цинично нанес один удар женщине в область грудной клетки, от чего последняя упала, ударившись головой, и потеряла сознание. Женщину сразу доставили в медицинское учреждение, где диагностирована закрытая черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей", - сообщили в пресс-службе.
Мужчина сразу отказался давать объяснения правоохранителям, сославшись на резкое ухудшение своего здоровья, отрицая свою причастность к избиению женщины, испугавшись ответственности за содеянное.
Следственным полиции гражданин задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, в настоящее время готовится сообщение о подозрении в совершении преступления и ходатайство об избрании задержанному меры пресечения.
Прокуратура Ровенской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного при исполнении им служебных обязанностей (по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК Украины). Мужчине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.
Как сообщал УНН, прокуратура открыла производство в отношении полицейских, которые из-за видеозаписи избили мужчину.