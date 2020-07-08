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Жителя Авдіївки засудили на 4 роки за участь у діяльності "ДНР"

Жителя Авдіївки засудили на 4 роки за участь у діяльності "ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. На Харківщині до 4 років позбавлення волі засудили жителя Авдіївки за участь у діяльності "ДНР". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

"Дергачівський районний суд визнав винним громадянина України, який брав участь у незаконному збройному формуванні самопроголошеної так званої ДНР, та призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі за ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності непередбаченого законом збройного формування)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що житель міста Авдіївка, перебуваючи у місті Донецьку, вступив до незаконного збройного формування самопроголошеної так званої ДНР, а саме — танкового батальйону "міністерства оборони ДНР". Відділ "військового комісаріату ДНР", як вказано, видав чоловіку "військовий квиток" і забезпечив військовою формою "ДНР" і вогнепальною зброєю.

"Протягом серпня-листопада 2016 року бойовик "ДНР" здійснював бойове чергування у Петровському районі Донецької області. Затримали чоловіка під час його спроби потрапити на територію Російської Федерації на пропускному пункті Гоптівка", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що наразі вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває час на його апеляційне оскарження.

Нагадаємо, на 6,5 років позбавлення волі засудили колишнього учасника незаконних збройних формувань Російської Федерації, який потім входив до складу одного з підрозділів ЗСУ.

Українські Національні Новини

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